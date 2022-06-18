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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de bir orman yangını daha! Karaburun'daki dumanları İHA tespit etti

    İzmir'de bir orman yangını daha! Karaburun'daki dumanları İHA tespit etti

    Giriş Tarihi: 18.06.2022, 18:20

    Bugün İzmir Foça'da çıkan orman yangını müdahale edilerek kontrol altına alındı. Daha sonra bir yangın haberi de Karaburun ilçesinden geldi. Bölgedeki İnsansız Hava Aracı (İHA) yangını tespit ederek görüntüleri yangın yönetim noktasına aktardı, ekipler alarma geçti.

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    İzmir'in Foça ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınan orman yangınının ardından, bir yangında Karaburun ilçesinde çıktı. İnsansız Hava Aracı (İHA)'nın da tespit ettiği yangına müdahale başladı.

    İzmir'in Foça ilçesinde başlayan orman yangını, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalelerle kontrol altına alınmıştı.



    Bu yangının ardından bir yangın ihbarı da Karaburun ilçesi Bozköy civarından alındı. Orman yangını, bölgede devriye görevi yürüten İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından da tespit edildi. Bölgedeki İHA, yangına ait görüntüyü yangın yönetim noktasına aktardı. Bölge tespitinin ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, hemen bölgeye sevk edildi. 2 helikopter, yangın uçakları ile yangına müdahalenin başladığı bildirildi.

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