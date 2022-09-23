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    İzmir'de bir seyyar satıcı, zabıta ekiplerine sinirlendi; benzin döküp çocuklarını yakmak istedi

    Giriş Tarihi: 23.09.2022, 19:11

    İzmir'in Narlıdere ilçesinde seyyar balıkçılık yapılmasına izin verilmediği öğrenilen şahıs, üzerlerine benzin dökerek iki çocuğu ile kendisini yakmaya çalıştı. Korku dolu anlar yaşanmasına neden olan kişi, Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü Savaş Şimşek sayesinde ikna edildi.

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    İzmir Narlıdere'deki korkunç olay, bugün öğle saatlerinde Ilıca Mahallesi Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede seyyar olarak balık satıcılığı yapan R.E., şikayet üzerine zabıta ekiplerinin para cezası kesmesine sinirlendi. Bunun üzerine R.E., yanında bulunan iki çocuğu ve kendisinin üzerine benzin döktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü Savaş Şimşek de olay yerine geldi. Elinde sallama olarak tabir edilen döner bıçağı da bulunan saldırgan, kendisine yardım etmek isteyenleri çevresine yaklaştırmadı.

    İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ İKNA ETTİ
    Saldırganın bulunduğu bölge polis ekipleri tarafından güvenlik çemberine alınırken R.E., uzun uğraşlar sonucu Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü Savaş Şimşek tarafından ikna edildi. 4 çocuk babası olduğu öğrenilen R.E. hakkında işlem yapılmadığı, Narlıdere Kaymakamlığı tarafından da yardım sağlanacağı belirtildi.

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