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    İzmir'de bitmeyen alt yapı sorunu!

    Giriş Tarihi: 16.06.2021, 09:38

    İzmir'de hemen her yağmur sonrası alt yapı eksikliği nedeniyle yaşanan sorunlar vatandaşı isyan ettirdi. Bayraklı'da ekiplerin çalışma sonrası yolları asfaltlamaması ile yollar köstebek yuvasına döndü. Vatandaş camını penceresini açamazken yoldan geçen araçlarda da hasarlar oluşuyor. Detayları A Haber'den Gamze Elçi aktardı.

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