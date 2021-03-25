İzmir'de bitmeyen yol çalışması çileye döndü

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-bitmeyen-yol-calismasi-cileye-dondu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'de altyapı sorunları ve adeta köstebek yuvasına dönen yollar vatandaşı bezdirdi. İzmir'in Kemalpşa ilçesindeki Ulucak beldesinde yol çalışması ise çileye dönmüş durumd. Alt yapısı 7 ay önce tamamlanmasına rağmen yollardaki çukurların kapanmaması tepkilere neden oldu. Ayrıntıları A Haber'den Sefer Ayçe aktardı.