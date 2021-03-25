İzmir'de altyapı sorunları ve adeta köstebek yuvasına dönen yollar vatandaşı bezdirdi. İzmir'in Kemalpşa ilçesindeki Ulucak beldesinde yol çalışması ise çileye dönmüş durumd. Alt yapısı 7 ay önce tamamlanmasına rağmen yollardaki çukurların kapanmaması tepkilere neden oldu. Ayrıntıları A Haber'den Sefer Ayçe aktardı.
İzmir'de bitmeyen yol çalışması çileye döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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