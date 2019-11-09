İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 8 Kasım Cumartesi hava durumu...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-bugun-hava-nasil-olacak-8-kasim-cumartesi-hava-durumu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye son bir haftadır güneşli günlerin tadını çıkarıyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken hafta sonu hava durumu merak ediliyor. Meteoroloji yaptığı son açıklamada 5 günlük hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağını, sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceğini belirtti. İşte detaylar... İşte 8 Kasım cumartesi hava durumu...