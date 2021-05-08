İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 8 Mayıs Cumartesi hava durumu...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-bugun-hava-nasil-olacak-8-mayis-cumartesi-hava-durumu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta ve Doğu Toroslar mevkii ile Kütahya ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Çankırı, akşam ve gece saatlerinde Çorum, Amasya, Tokat, Çankırı, Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.