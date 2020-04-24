İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama! 24 Nisan 2020 hava durumu raporu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-bugun-hava-nasil-olacak-meteorolojiden-aciklama-24-nisan-2020-hava-durumu-raporu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de bugün hava durumu nedir? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun güney ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Denizli, Muğla, Konya, Karaman, Niğde, Tunceli, Kars, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Aydın'ın güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.