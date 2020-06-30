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    İzmir'de bulundu! Görenleri hayrete düşürüyor!

    Giriş Tarihi: 30.06.2020, 11:09

    İzmir'de bulunan boynuzlu horoz görenleri hayrete düşürdü. Hobi amaçlı tavuk yetiştiren Vedat Aksu, "Arkadaşlarımın verdiği yumurtaların birinden çıkan civcivlerin içerisindeki horoz büyüyünce kunkulunun altında boynuzlarının olduğunu fark ettim. Çok şaşırdım, hayatımda ilk kez böyle bir olayla karşılaştım. Görenlerde önce şaşırıyor. Sabah ve akşam saatlerinde yem ve su vermek için dışarı çıkardığım horozuma gözüm gibi bakıyorum" dedi.

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