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    İzmir'de Büyük Önder'i anma etkinliğinde 350 metre uzunluğunda Atatürk posteri taşındı

    Giriş Tarihi: 10.11.2021, 16:36

    İzmir'de, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yılı dolayısıyla düzenlenen "Ata'ya Saygı Yürüyüşü"nde 350 metre uzunluğunda Atatürk posteri taşındı.

    Kordon'dan başlayan yürüyüşe katılanlar, Atatürk'ün 350 metre uzunluğundaki kalpaklı posterini taşıdı. İzmirliler, ellerinde Atatürk'e özlemlerini anlatan pankart ve dövizlerle Cumhuriyet Meydanı'na kadar geldi.

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