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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de büyük vahşet! Sezen Ünlü henüz 17 yaşında 5 aylık hamileydi

    İzmir'de büyük vahşet! Sezen Ünlü henüz 17 yaşında 5 aylık hamileydi

    Giriş Tarihi: 27.03.2021, 11:32

    İzmir'in Konak ilçesinde, 5 aylık hamile Sezen Ünlü (17), 3 aydır ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi Anıl Y. (24) tarafından 16 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Ünlü'nün bebeği de ölürken, genç kızın sosyal medyada karnının şiş olduğu bir fotoğrafı paylaşarak altına "Sabırsızlıkla bekliyorum seni bebeğim" yazdığı görüldü. Olay sonrası kaçan Anıl Y. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. A Haber muhabiri Sefer Ayçe, cinayetin işlendiği mahallede detayları aktardı.

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