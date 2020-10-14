  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de cadde ve sokaklar göle döndü! Suya kapılan kadın kurtarıldı

    İzmir'de cadde ve sokaklar göle döndü! Suya kapılan kadın kurtarıldı

    Giriş Tarihi: 14.10.2020, 10:28

    İzmir'de, dün öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, iş yerlerini su bastı, yolun karşısına geçerken suya kapılan bir kadını çevredekiler kurtardı. Esnaf, kendi imkanlarıyla suları tahliye ederken, her yağmurda aynı durumu yaşadıkları için belediyeye tepki gösterdi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzmir'de cadde ve sokaklar göle döndü! Suya kapılan kadın kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Kayıp plakaların asıldığı direk, 'Dilek ağacı'na döndü
    Kayıp plakaların asıldığı direk, 'Dilek ağacı'na döndü
    İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği belirtilen 1 kişi daha hayatını kaybetti
    İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği belirtilen 1 kişi daha hayatını kaybetti
    Bir Zamanlar Çukurova 68. yeni bölüm fragmanı
    Bir Zamanlar Çukurova 68. yeni bölüm fragmanı
    Özlem 7 yıldır işkence görüyor! İşte genç kadının yaşadıkları...
    Özlem 7 yıldır işkence görüyor! İşte genç kadının yaşadıkları...
    Kadına şiddet bitmiyor!
    Kadına şiddet bitmiyor!
    Kriz medyası neden milli ekonomiye saldırıya geçti?
    Kriz medyası neden milli ekonomiye saldırıya geçti?
    Kayıp plakaların asıldığı direk, 'Dilek ağacı'na döndü
    Kayıp plakaların asıldığı direk, 'Dilek ağacı'na döndü
    İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği belirtilen 1 kişi daha hayatını kaybetti
    İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği belirtilen 1 kişi daha hayatını kaybetti
    Özlem 7 yıldır işkence görüyor! İşte genç kadının yaşadıkları...
    Aydınlı Özlem 7 yıldır işkence görüyor! İşte genç kadının yaşadıkları...
    Kadına şiddet bitmiyor!
    3 çocuk annesi Özlem'i düşmanı değil kocası bu hale getirdi
    'Martı' scooter kullanıcıları kendi hijyen önlemlerini alıyor
    'Martı' scooter kullanıcıları kendi hijyen önlemlerini alıyor
    Balıkesir'de kuraklığın görüntüsü!
    Balıkesir'de kuraklığın görüntüsü! Çaygören Barajı alarm veriyor