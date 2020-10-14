İzmir'de, dün öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, iş yerlerini su bastı, yolun karşısına geçerken suya kapılan bir kadını çevredekiler kurtardı. Esnaf, kendi imkanlarıyla suları tahliye ederken, her yağmurda aynı durumu yaşadıkları için belediyeye tepki gösterdi.
İzmir'de cadde ve sokaklar göle döndü! Suya kapılan kadın kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.