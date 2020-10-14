İzmir'de cadde ve sokaklar göle döndü! Suya kapılan kadın kurtarıldı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-cadde-ve-sokaklar-gole-dondu-suya-kapilan-kadin-kurtarildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'de, dün öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, iş yerlerini su bastı, yolun karşısına geçerken suya kapılan bir kadını çevredekiler kurtardı. Esnaf, kendi imkanlarıyla suları tahliye ederken, her yağmurda aynı durumu yaşadıkları için belediyeye tepki gösterdi.