 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > İzmir'de cam fasulye konservesi patladı, ortalık savaş alanına döndü

İzmir'de cam fasulye konservesi patladı, ortalık savaş alanına döndü

Giriş Tarihi: 18.11.2019, 15:30

İzmir'in Torbalı ilçesinde, bir evin bahçesinde yakılan ateşin yanına bırakılan cam fasulye konserve kutusu bir anda patladı. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedilirken, görüntülerde ateşin çevresinde oturanların korkuyla kaçma anları yer aldı.

Olay, cumartesi günü, Ayrancılar Fevzi Çakmak Mahallesi 76 Sokak'ta, Fikret Türe'ye ait evin bahçesinde meydana geldi. Bahçede ateş yakarak çevresinde oturan ve sohbet eden ev sakinleri, ateşin yanına koydukları kapalı cam fasulye konserve kutusunun bir anda patlamasıyla korku dolu anlar yaşadı. Evin güvenlik kamerasınca kaydedilen o anlarda, konservenin patlamasıyla panikleyen 3'ü kadın 4 kişinin çevreye kaçıştığı görüldü.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de cam fasulye konservesi patladı, ortalık savaş alanına döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Türkiye genelinde hava durumu
Türkiye genelinde hava durumu
Farenin kedilerle tehlikeli oyunu! O anları cep telefonu kamerasıyla böyle çekti
Farenin kedilerle tehlikeli oyunu! O anları cep telefonu kamerasıyla böyle çekti
CHP'de İzmir kavgası! Tunç Soyer, Tuncay Özkan ve Aziz Kocaoğlu karşı karşıya
CHP'de İzmir kavgası! Tunç Soyer, Tuncay Özkan ve Aziz Kocaoğlu karşı karşıya
Bu köyde 7’den 70’e herkes gelenekleri yaşatmak için bir araya geliyor
Bu köyde 7’den 70’e herkes gelenekleri yaşatmak için bir araya geliyor
Başkan Erdoğan'dan 2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan 2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda önemli açıklamalar
Kimse Bilmez 22. bölümünde Ali ve Sevda'nın bu sahnesi izleyiciyi ekrana kilitledi
Kimse Bilmez 22. bölümünde Ali ve Sevda'nın bu sahnesi izleyiciyi ekrana kilitledi
Türkiye genelinde hava durumu
Türkiye Genelinde Hava Durumu
Bu köyde 7’den 70’e herkes gelenekleri yaşatmak için bir araya geliyor
Bu köyde 7’den 70’e herkes gelenekleri yaşatmak için bir araya geliyor
Farenin kedilerle tehlikeli oyunu! O anları cep telefonu kamerasıyla böyle çekti
Muğla Bodrum'da farenin kedilerle tehlikeli oyunu! O anları cep telefonu kamerasıyla böyle çekti
Pamukkale'de ara tatil bereketi! Doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı
Denizli'de beyaz cennet Pamukkale'de ara tatil bereketi! Doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı
Kimse Bilmez 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Kimse Bilmez 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Manisa'da motosikletle genç kadına çarpıp, kaçtı
Manisa'da motosikletle genç kadına çarpıp, kaçtı