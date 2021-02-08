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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de çarşaflı kadına çirkin saldırı! O anlar kamerada

    İzmir'de çarşaflı kadına çirkin saldırı! O anlar kamerada

    Giriş Tarihi: 08.02.2021, 17:07

    5 Şubat Cuma günü akşam saat 18.00 sıralarında İzmir Menemen'de meydana gelen olayda belediye otobüse binen başörtülü bir kadın alçak bir saldırıya uğradı. 47 yaşındaki kadın otobüse binen bir şahıs tarafından "Burası çağdaş bir ülke. Gerici değiliz." şeklinde sözlü saldırı ve ardından da yumruklı saldırıya uğradı. Saldırıda bulunan E.Ç., 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya alenen aşağılama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. O anlara ait görüntüler kameralara yansırken A Haber'den Gamze Elçi detayları aktardı.

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