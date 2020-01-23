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İzmir'de çarşıda hırsızlık girişimi güvenlik kamerasında! İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 23.01.2020, 11:36

İzmir'in Konak ilçesinde hırsızlık şüphelisinin, kadının cebindeki telefonu çalma girişimi güvenlik kamerasına yansıdı, zanlının soğukkanlı tavrı dikkati çekti. İşte o anlar böyle görüntülendi.

Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, Tarihi Kemeraltı Çarşısı Hisarönü mevkisindeki sokakta bebek arabasını süren kadının cebinden telefonunu çalmaya çalışan şüpheli, başka bir kadının durumu fark ederek bağırması üzerine eline aldığı telefonu yere attı.

Hırsızlık girişimini fark eden kadınla tartışan zanlı, olay yerinden uzaklaşmayarak eylemini inkar etti. Telefon sahibi kadınla da tartışarak olay yerinden uzaklaşan şüphelinin soğukkanlı tavrı dikkati çekti.

Öte yandan, hırsızlık girişimi sırasında şüphelinin arkasından yürüyen ve onu perdeleyen iki kadının tartışma sonrası olay yerinden hızla uzaklaşması da görüntülere yansıdı.

Zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA

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