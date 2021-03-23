CHP'li belediyelerde skandalların ardı arkası kesilmiyor. İzmir'de son olarak ortaya çıkan icra takibi olayı ise büyük tepki çekti. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) 4 yaşında çocuğa icra takibi başlattı. İzmir Büyükşehir AK Parti Meclis Üyesi Hakan Yıldız, konuyla ilgili A Haber'de açıklamalarda bulundu.
İzmir'de CHP'li belediyeden bir skandal daha! 4 yaşındaki çocuğa icra takibi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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