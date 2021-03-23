İzmir'de CHP'li belediyeden bir skandal daha! 4 yaşındaki çocuğa icra takibi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-chpli-belediyeden-bir-skandal-daha-4-yasindaki-cocuga-icra-takibi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

CHP'li belediyelerde skandalların ardı arkası kesilmiyor. İzmir'de son olarak ortaya çıkan icra takibi olayı ise büyük tepki çekti. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) 4 yaşında çocuğa icra takibi başlattı. İzmir Büyükşehir AK Parti Meclis Üyesi Hakan Yıldız, konuyla ilgili A Haber'de açıklamalarda bulundu.