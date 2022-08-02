  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de CHP'li Dikili Belediyesi'nden sonra şimdi de Karşıyaka’da skandal! Çöplüğe çevirdiler

    İzmir'de CHP'li Dikili Belediyesi'nden sonra şimdi de Karşıyaka’da skandal! Çöplüğe çevirdiler

    Giriş Tarihi: 02.08.2022, 13:42

    İzmir’in Dikili ilçesinde günlerdir süren su sıkıntısının ardından şimdi de Karşıyaka’da çöp skandalı ortaya çıktı. CHP'li belediyenin vurdumduymaz hareketiyle çılgına dönen sanayi esnafı pislik ve kötü kokuyla baş başa bırakıldı.

    Zabıta müdürüne kurşun yağdırmıştı: O anlar kamerada!
    Zabıta müdürüne kurşun yağdırmıştı: O anlar kamerada!
    İzmir’de, tarım alanında yangın
    İzmir'de, tarım alanında yangın
    İşte Soyer’in ’ 3 yıla yüzeceğim’ dediği Körfez’in hali! Vatandaş paylaşıp böyle tepki gösterdi
    İşte Soyer'in ' 3 yıla yüzeceğim' dediği Körfez'in hali! Vatandaş paylaşıp böyle tepki gösterdi
    Camiye giren hırsız, çocuklara hediye için ayrılan parayı ve bilgisayarı çaldı
    Camiye giren hırsız, çocuklara hediye için ayrılan parayı ve bilgisayarı çaldı 1.8.2022 15:55:59
    Didim’de zabıta müdürüne silahlı saldırı! İşe diye çıktığı yolda mermi yağmuruna tutuldu
    Didim'de zabıta müdürüne silahlı saldırı! İşe diye çıktığı yolda mermi yağmuruna tutuldu 1.8.2022 11:10:28
    Günlerdir suların akmadığı Dikili’de vatandaşlar gergin! Su kuyruğu kavgası
    Günlerdir suların akmadığı Dikili'de vatandaşlar gergin! Su kuyruğu kavgası
    İzmir Dikili’de 36 saatlik su kesintisi! Vatandaşlar kuyruğa girdi
    İzmir Dikili'de 36 saatlik su kesintisi! Vatandaşlar kuyruğa girdi
    İzmir’de sera yangını ormana sıçradı! Çok sayıda ekip sevk edildi | Video
    İzmir'de sera yangını ormana sıçradı! Çok sayıda ekip sevk edildi | Video
    İzmir’de istinat duvarı ihmali! Vatandaşın canı hiçe sayılıyor
    İzmir'de istinat duvarı ihmali! Vatandaşın canı hiçe sayılıyor 31.7.2022 11:42:14
    Afyonkarahisar’da faciadan dönüldü! Seyir halindeki araç alev alev yandı | Video
    Afyonkarahisar'da faciadan dönüldü! Seyir halindeki araç alev alev yandı | Video
    Manisa’da kömür ocağında göçük | Video
    Manisa'da kömür ocağında göçük | Video
    Kuralara uymayanın kaçışı çok zor
    Kuralara uymayanın kaçışı çok zor
    Marmaris’te panik anları! Yeni görüntüler ortaya çıktı | Video
    Marmaris'te panik anları! Yeni görüntüler ortaya çıktı | Video
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    İzmir'in Dikili ilçesinde günlerdir süren su sıkıntısının ardından şimdi de Karşıyaka'da çöp skandalı ortaya çıktı. Karşıyaka ilçesi Latife Hanım Mahalesi'deki Küçük Sanayi'nin arkasındaki orman alan çöp yığını haline geldi. Karşıyaka Belediyesi ilçedeki çöpleri ve kesilen ağaçları bu bölgeye dökmeye devam ediyor.

    Karşıyaka halkı ve sanayi esnafı bu durumdan çok rahatsız.

    CHP'li Dikili Belediyesi 5 gündür devam eden su sıkıntısına çare bulamazken yine CHP'li Karşıyaka Belediyesi vatandaşları çöp problemiyle karşı karşıya bıraktı.

    Belediye, bununla ilgili geçen hafta yapılan haberlerin ardından ormanlık alanı çöpten temizlemek yerine, çöplerin olduğu bölgeye girilmemesi için demir kapıyla kapatması ise manidar bulundu.

    Belediyenin vurdumduymaz bu hareketiyle çılgına dönen sanayi esnafı pislik ve kötü kokuyla baş başa bırakılırken, olabilecek hastalıklara karşı da oldukça mağdur durumda.

    Dikilililer bir bardak suya muhtaç kaldı
    İzmir Dikili'de günlerdir süren su kesintisi isyan ettirdi
    CHP yönetimindeki Dikili'de su çilesi! Kesinti neden yaşandı?
    Dikili'de vatandaş günlerdir tanker kuyruğunda! CHP'li başkan heykel açma derdinde
    Günlerdir suların akmadığı Dikili'de vatandaşlar gergin! Su kuyruğu kavgası

    EN YENİ VİDEOLAR

    Zabıta müdürüne kurşun yağdırmıştı: O anlar kamerada!
    Zabıta müdürüne kurşun yağdırmıştı: O anlar kamerada!
    İzmir’de, tarım alanında yangın
    İzmir'de, tarım alanında yangın
    İşte Soyer’in ’ 3 yıla yüzeceğim’ dediği Körfez’in hali! Vatandaş paylaşıp böyle tepki gösterdi
    İşte Soyer'in ' 3 yıla yüzeceğim' dediği Körfez'in hali! Vatandaş paylaşıp böyle tepki gösterdi
    Camiye giren hırsız, çocuklara hediye için ayrılan parayı ve bilgisayarı çaldı
    Camiye giren hırsız, çocuklara hediye için ayrılan parayı ve bilgisayarı çaldı
    CHP yönetimindeki Dikili’de su çilesi! Kesinti neden yaşandı?
    CHP yönetimindeki Dikili'de su çilesi! Kesinti neden yaşandı?
    Didim’de zabıta müdürüne silahlı saldırı! İşe diye çıktığı yolda mermi yağmuruna tutuldu
    Didim'de zabıta müdürüne silahlı saldırı! İşe diye çıktığı yolda mermi yağmuruna tutuldu