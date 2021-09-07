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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de çıkan yangınlar kontrol altına alındı

    İzmir'de çıkan yangınlar kontrol altına alındı

    Giriş Tarihi: 07.09.2021, 17:38

    İzmir'in Bayraklı ve Torbalı ilçelerinde makilik alanlarda çıkan yangınlar, ekiplerin alevlere havadan ve karadan etkin müdahalelerinin ardından kontrol altına alındı. Kontrol altına alınan yangınların ardından bölgelerde soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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