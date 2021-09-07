İzmir'in Bayraklı ve Torbalı ilçelerinde makilik alanlarda çıkan yangınlar, ekiplerin alevlere havadan ve karadan etkin müdahalelerinin ardından kontrol altına alındı. Kontrol altına alınan yangınların ardından bölgelerde soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
İzmir'de çıkan yangınlar kontrol altına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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