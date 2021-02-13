İzmir'de dağlık alanda yaralanan kadının imdadına hava ambulansı yetişti

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-daglik-alanda-yaralanan-kadinin-imdadina-hava-ambulansi-yetisti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in Menemen ilçesinde dağlık alanda düşerek yaralanan kadın hava ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.

Dumanlıdağ mevkiinde, kayalık bölgede düşme sonucu Fatma Balaban (50) adlı vatandaşın sağ bacağı kırıldı. İhbar üzerine Balaban için, bölgeye karayolu ulaşımı olmadığı için hava ambulansı yönlendirildi. Sorumlu jandarma ekipleriyle yapılan koordineli çalışma sonucu hasta, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.



Yaralı olarak kurtarılan hastanın tedavi altına alındığı ve genel durumunun iyi olduğu bildirildi.