İzmir'de bir kişi, sokakta darbettiği eski eşini pompalı tüfekle ağır yaraladı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandı. İşte o dehşet anları güvenlik kamerasına böyle yansıdı…
İzmir'de dehşet anları kamerada! Sokakta saldırdığı eski eşini pompalı tüfekle yaraladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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