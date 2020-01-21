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İzmir'de dehşet anları kamerada! Sokakta saldırdığı eski eşini pompalı tüfekle yaraladı

Giriş Tarihi: 21.01.2020, 11:08

İzmir'de bir kişi, sokakta darbettiği eski eşini pompalı tüfekle ağır yaraladı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandı. İşte o dehşet anları güvenlik kamerasına böyle yansıdı...

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