İzmir'de dehşet anları kamerada! Sokakta saldırdığı eski eşini pompalı tüfekle yaraladı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-dehset-anlari-kamerada-sokakta-saldirdigi-eski-esini-pompali-tufekle-yaraladi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'de bir kişi, sokakta darbettiği eski eşini pompalı tüfekle ağır yaraladı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandı. İşte o dehşet anları güvenlik kamerasına böyle yansıdı...