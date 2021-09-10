İzmir'in Buca ilçesinde, tanımadığı kişinin kezzaplı saldırısına uğrayan 30 yıllık kuyumcu İsa Tatlı (48), sol gözünü kaybederken, vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Olayın ardından ortadan kaybolan şüphelinin belirlenip, yakalanması için polis çalışma başlattı. Saldırı anının ise güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
İzmir'de dehşet anları! Yüzüne kezzap atıp kaçtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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