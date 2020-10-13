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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de denize düşen kadını polis kurtardı

    İzmir'de denize düşen kadını polis kurtardı

    Giriş Tarihi: 13.10.2020, 10:57

    İzmir'in Konak ilçesinde, alkollü olduğu ileri sürülen Ş.K. (28), dengesini kaybederek denize düştü. Boğulma tehlikesi geçiren Ş.K., durumun bildirilmesi ile deniz polisi tarafından kurtarıldı. Kıyıya çıkartılan Ş.K., kendini görüntüleyen gazetecilere de hakaret etti.

    Olay, saat 01.00 sıralarında Alsancak Vapur İskelesi yakınında meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu ileri sürülen Ş.K., dengesini kaybederek denize düştü. Ş.K.'yı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boğulma tehlikesi geçiren Ş.K., deniz polisinin müdahalesi ile kurtarıldı.

    GAZETECİLERE KÜFÜR ETTİ
    Deniz polisinin botu ile kıyıya getirelen Ş.K., kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Gazetecilere hakaret yağdıran Ş.K., ayakta tedavi edildikten sonra serbest bırakıldı.

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