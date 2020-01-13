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İzmir'de depoya baskın! Binlerce litre ele geçirildi

Giriş Tarihi: 13.01.2020, 13:22

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Gökdere Mahallesi'nde bulunan bir depoda yüklü miktarda kaçak akaryakıt bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Depoya yapılan operasyonda, 107 bin 300 litre kaçak akaryakıta el konuldu. Olayla ilgili olarak N.Ü. gözaltına alındı.

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