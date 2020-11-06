İzmir'de deprem fırsatçıları için bakanlık devrede!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-deprem-firsatcilari-icin-bakanlik-devrede" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde evi hasar gören ya da oturdukları binaların yıkılma endişesi duyan vatandaşlar binalardan taşınmaya başladı. Krizi fırsata çeviren bazı nakliye firmaları ise yüksek fiyatlar çekti. Bu fırsatçılık karşısında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye girdi ve nakliye için fahiş fiyat isteyen nakliye firmalarının kendilerine ihbar edilmesini vatandaşlardan istedi. A Haber muhabiri Emirhan Ergen depremden etkilenen Bayraklı'da yaşanan son gelişmeleri canlı yayında aktardı.