İzmir'de deprem sonrası 10 bin artçı sarsıntı yaşandı! Fay hatlarının yeni deprem üretme olasılığı ne?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-deprem-sonrasi-10-bin-artci-sarsinti-yasandi-fay-hatlarinin-yeni-deprem-uretme-olasiligi-ne" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Ege Denizi'nde 30 Ekim 2020 Cuma günü saat 14.51'de İzmir'in Seferihisar ilçesi Doğanbey Mahallesi'nin 23 kilometre açığında 16,54 kilometre derinlikte kırılan fayın neden olduğu 6,6 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 15 saniye sürdü. Depremsel hareketliliğin hala devam ettiği bölgede deprem sonrası 10 bin artçı sarsıntı yaşandı. Peki bu artçı sarsıntılar ne anlma geliyor? Fay hatlarının yeni deprem üretme olasılığı ne? Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir konu ile ilgili A Haber'e açıklamalarda bulundu.