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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de dere yatağında bulunan cesedin sırrı ortaya çıktı!

    İzmir'de dere yatağında bulunan cesedin sırrı ortaya çıktı!

    Giriş Tarihi: 31.01.2022, 11:55

    Geçtiğimiz cuma günü İzmir'in Buca ilçesinde bir dere yatağında erkek cesedi bulunmuştu. Cesedin 64 yaşındaki Hasan İncedayı'ya ait olduğu yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıktı. İncedayı'nın vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmazken olay ile ilgili sis perdesi de ortaya çıkan görüntüler sonrası aydınlandı. Vatandaşların iddiasına göre bölgede korkulukların olmaması ise ihmal iddialarını güçlendirdi. A Haber'den Tayfun Er detayları aktardı.

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    VİDEO DEVAM EDİYOR
    İzmir'de dere yatağında erkek cesedi bulundu

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