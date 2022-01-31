İzmir'de dere yatağında bulunan cesedin sırrı ortaya çıktı!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-dere-yataginda-bulunan-cesedin-sirri-ortaya-cikti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Geçtiğimiz cuma günü İzmir'in Buca ilçesinde bir dere yatağında erkek cesedi bulunmuştu. Cesedin 64 yaşındaki Hasan İncedayı'ya ait olduğu yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıktı. İncedayı'nın vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmazken olay ile ilgili sis perdesi de ortaya çıkan görüntüler sonrası aydınlandı. Vatandaşların iddiasına göre bölgede korkulukların olmaması ise ihmal iddialarını güçlendirdi. A Haber'den Tayfun Er detayları aktardı.