  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de düğün magandası iş başında! İnsanların canını hiçe saydı

    İzmir'de düğün magandası iş başında! İnsanların canını hiçe saydı

    Giriş Tarihi: 29.08.2021, 16:19

    İzmir'in Ödemiş ilçesinde düğün konvoyunda üstü açık arabadan silahla havaya ateş açıldığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İzmir'in Ödemiş ilçesi Süleyman Demirel Mahallesi'nde gelin almaya gelen araçlar düğün konvoyu oluşturdu. Hareket eden gelin arabası ve arkasında bulunan konvoyda bulunan araçlardan birinden silahla havaya ateş açılmaya başlandı. Gelin alma merasimi çevrede bulunan mahalle sakinleri tarafından cep telefonlarıyla anbean kaydedildi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzmir'de düğün magandası iş başında! İnsanların canını hiçe saydı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Balıkesir’de akıllara durgunluk veren olay! Tüpe kaynak makinesi ile yaklaşınca havaya uçtu
    Balıkesir'de akıllara durgunluk veren olay! Tüpe kaynak makinesi ile yaklaşınca havaya uçtu
    Başkan Erdoğan’dan Bosna ve Karadağ dönüşü önemli açıklamalar!
    Başkan Erdoğan'dan Bosna ve Karadağ dönüşü önemli açıklamalar!
    Afyonkarahisar’da feci kaza!
    Afyonkarahisar'da feci kaza!
    Milli Savunma Bakanı Akar’dan Yunanistan’a sert tepki!
    Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a sert tepki!
    Denizli’de bir garip kaza! Neye uğradıklarını şaşırdılar
    Denizli'de bir garip kaza! Neye uğradıklarını şaşırdılar
    1915 Çanakkale Köprüsü’nde çalışmalar hızlandı
    1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızlandı
    Balıkesir’de akıllara durgunluk veren olay! Tüpe kaynak makinesi ile yaklaşınca havaya uçtu
    Balıkesir'de akıllara durgunluk veren olay! Tüpe kaynak makinesi ile yaklaşınca havaya uçtu
    Afyonkarahisar’da feci kaza!
    Afyonkarahisar'da feci kaza!
    Denizli’de bir garip kaza! Neye uğradıklarını şaşırdılar
    Denizli'de bir garip kaza! Neye uğradıklarını şaşırdılar
    1915 Çanakkale Köprüsü’nde çalışmalar hızlandı
    1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızlandı
    Fethiye’de korkutan yangın! Alevler gökyüzünü kapladı
    Fethiye'de korkutan yangın! Alevler gökyüzünü kapladı
    Denizli’de feci kaza! Ağaçları deviren otomobil ikiye bölündü
    Denizli'de feci kaza! Ağaçları deviren otomobil ikiye bölündü