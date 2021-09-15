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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de durdurulan araçtan çıktı! Jandarma bile şaştı kaldı

    İzmir'de durdurulan araçtan çıktı! Jandarma bile şaştı kaldı

    Giriş Tarihi: 15.09.2021, 09:51

    İzmir'in Bayındır ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle durdurulan bir araç içerisinde, Osmanlı, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 173 parça tarihi eser yakalandı. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

    İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Şube Müdürlüğü ve Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeytinova Mahallesinde tarihi eser ticareti yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 9 Eylül günü, içerisinde 2 şüphelinin bulunduğu bir aracı durdurdu.

    Araç içerisinde yapılan aramada, Osmanlı, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 154 adet sikke, 19 adet küpe, kolye ucu ve yüzük olmak üzere toplam 173 parça tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler Tire Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, ekipler tarafından 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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