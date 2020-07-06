İzmir'de eğik bina tartışması! Belediye yine mağdur etti

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İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Bostanlı semtinde bulunan ve sakinleri daha önce tahliye edilen eğik binaların biri hariç yıkım işlemleri başlamadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından mağdur edilen vatandaşlar, verilen sözlerin tutulmadığını belirtti. İzmirliler karşılarında muhatap bulamadıklarını belirterek sorunlarının çözülmesi için yardım istedi.