İzmir'de engellilere çöp tankı engeli

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde, kaldırımın ortasına sabitlenen çöp tankları, engellilerin ulaşımını zorlaştırıyor. Çöp tankları nedeniyle tekerlekli sandalyesini kullanmakta zorluk çektiğini belirten bedensel engelli Hakan Aydın (42), "Bayraklı'da birçok noktada yere gömülen çöp tankları var. Tekerlekli sandalyeyle geçme imkanı yok. Engelli biri olarak ulaşımda çok zorluk çekiyorum" dedi.