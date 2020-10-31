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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de enkaz altından yürüyerek çıktı

    İzmir'de enkaz altından yürüyerek çıktı

    Giriş Tarihi: 31.10.2020, 12:19

    Türkiye, dünden bu yana İzmir’den gelecek iyi haberleri bekliyor. Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları hızla devam ediyor. Bu süreçte yaralıların enkazdan çıkarılma anı kameralara yansıdı. Depremde çöken bir binanın altında kalan kadın, sağ olarak kurtarıldı. Saatler sonra enkazdan çıkarılan kadın yürüyerek çıktı.

    6.6 büyüklüğündeki depremle sarsılan ve büyük felaketin yaşandığı kentte arama kurtarma çalışmaları sürerken, bir kişi daha enkaz altından çıkarıldı.

    AFAD ekiplerinin büyük bir titizlikle ulaştığı kadın, yürüyerek çöken binanın altından çıktı.

    Kadının sağ salim kurtarılması, hem kurtarma ekibinde olanlara hem de çalışmalara yardım edenlere büyük sevinç yaşattı.

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