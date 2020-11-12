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    Yeniasır TV Yaşam İzmir’de eski koca dehşeti! Eski eşini öldürdü, kayınvalidesini ve komşusunu yaralayıp intihar etti

    İzmir’de eski koca dehşeti! Eski eşini öldürdü, kayınvalidesini ve komşusunu yaralayıp intihar etti

    Giriş Tarihi: 12.11.2020, 12:04

    İzmir’in Dikili ilçesinde bir kişi, tabanca ile ateş açarak eski eşini öldürdü, kayınvalidesini ve komşusunu yaraladıktan sonra intihar etti. Olay, dün akşam saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi 32. Sokak ile 13 Sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, eski eş Alper Gül, sokak ortasında eski eşi Çilem Kılıç ile karşılaştı. İkili arasında karşılaşma sonrası tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından Alper Gül, üzerinde taşıdığı tabanca ile eski eşi Çilem Kılıç'a ateş etti. Genç kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, Gül olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Kılıç'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

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