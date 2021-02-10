İzmir'de esnafın Kılıçdaroğlu'na isyanı için Başkan Erdoğan: Kimi kime şikayet ediyor

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-esnafin-kilicdarogluna-isyani-icin-baskan-erdogan-kimi-kime-sikayet-ediyor" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir seli sonrası bir esnaf CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na isyan etmiş CHP'li belediyenin yıllardır hiçbir şey yapmadığını dile getirmişti. Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda söz konusu olayı hatırlatıp, "'Kendisi de CHP'li olduğu anlaşılan vatandaşımız CHP'yi, CHP Genel Başkanı'na şikayet ediyor. Kimi kime şikayet ediyor da demedim değil. İzmir Büyükşehir Belediyesi bütçesinin 2.5 katı borçludur. Bir daha borçlanamaz, bunu da öğren Bay Kemal" ifadelerini kullandı.