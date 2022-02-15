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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de evsiz adamın acı sonu! Uyuduğu boş dükkandaki yangında can verdi

    İzmir'de evsiz adamın acı sonu! Uyuduğu boş dükkandaki yangında can verdi

    Giriş Tarihi: 15.02.2022, 16:06

    İzmir'de yaşanan acı olayda evsiz adam yanarak hayatını kaybetti. Çıkan yangın sonrası boş bir dükkanda yaşadığı ve evsiz olduğu öğrenilen 60 yaşındaki Azmi Akça'nın cansız bedenine ulaşıldı. Aynı yangın esnasında 2 yavrusunu kaybeden anne kedinin feryatları ise yürekleri dağladı.

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    İzmir'in Konak ilçesinde boş bir dükkanda çıkan yangında, iş yerinde yaşayan evsiz adam hayatını kaybetti. Aynı yangında 2 yavrusu telef olan anne kedinin yavrularını ağlayarak araması da yürek yaktı.

    Edinilen bilgiye göre yangın dün gece saatlerinde Güzelyurt Mahallesi 920 Sokakta bulunan Piyaleoğlu Çarşısı'nda bulunan boş bir dükkanda meydana geldi. Sabah saatlerinde iş yerine gelen çevredeki esnaf dumanları görerek durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülürken, dükkanda yaşadığı ve evsiz olduğu öğrenilen Azmi Akça'nın (60) cansız bedenine ulaşıldı. Talihsiz adamın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



    YAVRULARINI KAYBEDEN ANNE KEDİ YÜREK DAĞLADI
    Aynı yangında dükkan içerisinde iki yavru kedinin de telef olduğu öğrenildi. Yavrularını kaybeden anne kedinin miyavlayarak yavrularını araması ise yürekleri dağladı. Anne kedinin yangında bıyıklarının yandığı da görüldü.



    "YARIN GÖRÜŞÜRÜZ DİYE VEDALAŞMIŞTIK"
    Yangında hayatını kaybeden Azmi Akça'ya destek olan çevre esnaftan Cüneyt Topçu (43), kendisiyle akşam vedalaştıklarını söyleyerek duyduğu üzüntüyü anlattı. Topçu, "Dün akşam dükkanı kapatırken kendisiyle konuşmuştuk ve 'Yarın görüşürüz' diye vedalaşmıştık. Sabah saatlerinde işe geldiğimde iş yerinin yandığını gördüm ve o acı hali gördüm. 112'yi arayarak yardım istedim. Esnaf olarak destek oluyorduk. Dışarıda kalıyordu ve biz de soğukta üşümesin diye onun için buraya bir yaşam alanı kurmuştuk. Sigara düşürmüş sanırım yatağına ve alkol de alıyordu. Kurtaramamış kendisini" açıklamasında bulundu. Çevre esnaflardan Yunus Emre Peçenek de (29), "Dün akşam biz onu yatağına yatırmıştık. Bir oğlu vardı, o da kendisiyle ilgilenmiyordu. Burada sağ olsun esnaf ona destek olmaya çalıştı. Çok üzgünüz" diye konuştu.



    Yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatılırken, olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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