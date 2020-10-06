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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de fabrikada asit tankı delindi: 3 yaralı

    İzmir'de fabrikada asit tankı delindi: 3 yaralı

    Giriş Tarihi: 06.10.2020, 08:40

    İzmir'in Aliağa ilçesinde,faaliyet gösteren klor fabrikasında iddiaya göre HCL tankında yarılma sonucu yaşanan sızıntıdan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

    İzmir'in Aliağa ilçesinde bir fabrikada içerisinde asit bulunan tankın delinmesi sonucu 3 işçi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada içerisinde asit olan tank, henüz belirlenemeyen bir nedenle delindi.

    Bu esnada tankın yanında çalışan 3 işçi, aside maruz kalarak yaralandı.

    Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Durumları ağır olan 2 yaralı daha sonra Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

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