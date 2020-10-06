İzmir'de fabrikada asit tankı delindi: 3 yaralı

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İzmir'in Aliağa ilçesinde,faaliyet gösteren klor fabrikasında iddiaya göre HCL tankında yarılma sonucu yaşanan sızıntıdan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir fabrikada içerisinde asit bulunan tankın delinmesi sonucu 3 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada içerisinde asit olan tank, henüz belirlenemeyen bir nedenle delindi.

Bu esnada tankın yanında çalışan 3 işçi, aside maruz kalarak yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumları ağır olan 2 yaralı daha sonra Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.