  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de faciadan böyle dönüldü! Saniye saniye kamerada

    İzmir'de faciadan böyle dönüldü! Saniye saniye kamerada

    Giriş Tarihi: 14.09.2020, 13:15

    İzmir'in Buca ilçesinde, inşaata hafriyat almak için gelen park halindeki kamyon, bir anda yokuştan aşağı ilerlemeye başladı. Kamyon, sokağın sonundaki bir binaya çarparak dururken, aracı durdurmaya çalışan şoförün çabası güvenlik kamerasına yansıdı.

    Olay, geçen cumartesi günü öğle saatlerinde, İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Bir bina inşaatından hafriyat almak için gelen ve inşaat alanının yanı başında park halinde olan kamyon, bilinmeyen nedenle hareket etmeye başladı. Yokuşun eğimiyle hız kazanan kamyon, sokağın sonundaki bir binaya çarparak durdu. Kamyonun hareket ettiğini fark eden şoför, kapıyı açıp durdurmak istedi ancak başarılı olamadı.

    Olay sırasında sokaktan kimsenin geçmemesi ve kamyonun çarptığı evin darbe alan bölümünde kimsenin olmaması, olası bir yaralanmayı önledi. Öte yandan, olay, çevredeki bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şoförün, bir anda yokuş aşağı hareket etmeye başlayan kamyonun kapısını açmaya çalıştığı, ancak başarılı olamadığı görülüyor.

    DHA

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzmir'de faciadan böyle dönüldü! Saniye saniye kamerada haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Aleyna'nın şiddet gördüğü sırada duyulan çığlıkları!
    Aleyna'nın şiddet gördüğü sırada duyulan çığlıkları!
    Menderes Belediyesi vatandaşlardan imar payı istedi! İşte detaylar...
    Menderes Belediyesi vatandaşlardan imar payı istedi! İşte detaylar...
    Didim Belediyesi'nde neler yaşandı? Mağdur kadın ve avukatı A Haber'de
    Didim Belediyesi'nde neler yaşandı? Mağdur kadın ve avukatı A Haber'de
    Suriye'de Türk Kızılay aracına saldırı: 1 şehit
    Suriye'de Türk Kızılay aracına saldırı: 1 şehit
    Didim Belediyesi'ndeki cinsel istismar skandalında yeni gelişme
    Didim Belediyesi'ndeki cinsel istismar skandalında yeni gelişme
    İzmir'de şaşırtan hırsızlık olayı! Marketten sakız ve çikolata da çalan şüpheli yakalandı
    İzmir'de şaşırtan hırsızlık olayı! Marketten sakız ve çikolata da çalan şüpheli yakalandı
    Aleyna'nın şiddet gördüğü sırada duyulan çığlıkları!
    Aleyna Çakır’ın yardım çığlıklarının olduğu ses kaydı Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıktı
    İzmir'de şaşırtan hırsızlık olayı! Marketten sakız ve çikolata da çalan şüpheli yakalandı
    İzmir'de şaşırtan hırsızlık olayı! Marketten sakız ve çikolata da çalan şüpheli yakalandı
    İzmir'de kan donduran olay! Oğlu tarafından darp edilen anne hastanelik oldu
    İzmir'de kan donduran olay! Oğlu tarafından darp edilen anne hastanelik oldu
    İzmir'de kabus evi! Olaydan bir saat sonra evi yandı
    İzmir'de kabus evi! Olaydan bir saat sonra evi yandı
    Muğla Fethiye'deki deniz kirliliği vatandaşları isyan ettirdi
    Fethiye'de isyan ettiren görüntü!