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    İzmir'de faciadan dönüldü! 6 gündür konteynerde bulunan göçmenler havasızlıktan ölüyordu

    Giriş Tarihi: 09.03.2021, 11:29

    İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan bir konteyner limanında, İtalya'ya gidecek olan gemiye yüklenmesi beklenen konteynerin içinde Irak uyruklu 55 göçmen yakalandı. 6 gündür konteyner içinde bulundukları öne sürülen göçmenlerin havasız kalarak konteynerde delik açtıkları; ancak yeterli olmayınca sesler çıkarak yardım istedikleri öğrenilirken, ölmek üzere olan göçmenlerin bitkin hali dikkat çekti.

    Aliağa ilçesindeki özel bir konteyner limanında çalışan işçiler, gece saatlerinde istif halinde duran konteynerlerin içinden sesler gelmesi üzerine şüphelenerek durumu güvenliğe bildirdi. Güvenliğin olayı ihbar etmesiyle beraber olay yerine jandarma ekipleri geldi. Ekipler, konteynerin içinde göçmenler olduğunu fark ederek konteyneri açmak için çalışma başlattı. Uzun süren çalışmalar sonucu açılan konteynerden Irak uyruklu olduğu belirlenen 33'ü kadın 22'si erkek olmak üzere 55 göçmen çıkarıldı.



    6 GÜNDÜR KONTEYNERDELERDİ, DELİK AÇIP HAYATTA KALDILAR
    Yaklaşık 6 gündür konteyner içinde bulundukları iddia edilen göçmenlerin, havasız kalmaları üzerine konteynerin tavanında ve yanlarından delikler açarak hava almaya çalıştıkları tespit edildi. Açılan delikler yetersiz kalınca göçmenlerin konteynerin duvarlarına vurarak ve sesler çıkararak yardım istediği kaydedildi.



    BİTKİN HALDE BULUNDULAR
    Konteyner içinden çıkarılan göçmenlerin havasızlıktan bitkin halde oldukları gözlemlendi. Göçmenlerin İtalya'ya giden bir gemiye yüklenecek olan konteynere bindirildikleri tespit edilirken, bu yolculuk için kişi başı yüklü miktarda para ödedikleri iddia edildi. Konteyner limanı içinde sağlık kontrolleri yapılan göçmenlerin gözaltında tutuldukları öğrenilirken, ifadelerinin alınmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecekleri ifade edildi. Öte yandan göçmen kaçakçılığı yapan kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

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