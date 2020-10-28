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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de feci kavga! Trans bireyler öldüresiye dövdü

    İzmir'de feci kavga! Trans bireyler öldüresiye dövdü

    Giriş Tarihi: 28.10.2020, 10:55

    Son dakika... İzmir'de, bir grup trans bireyin tartıştıkları başka bir trans bireyi öldüresiye dövdüğü anlar, cep telefonu ile görüntülendi. ​Dövülen kişinin çocuklara uyuşturucu teklifinde bulunduğu, diğer kişinin buna tepki gösterince kavganın çıktığı öne sürüldü.

    Konak ilçesi Alsancak semtinde iki trans birey arasında tartışma çıktı. Bu kişilerden biri, diğerine önce cam şişe fırlattı, ardından da tekme tokat vurmaya başladı. Olayı gören bir grup trans birey de kavgaya dahil oldu. Grup, saldırdıkları kişiyi dövüp üzerine saksı attı. Kavga çevredekilerin müdahalesi ile son buldu.



    Dövülen kişinin çocuklara uyuşturucu teklifinde bulunduğu, diğer kişinin buna tepki gösterince kavganın çıktığı öne sürüldü. Dövülen kişinin şikayetçi olmadığı öğrenildi.

    DHA

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