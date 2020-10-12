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    İzmir'de feci kaza: Motosiklet ikiye bölündü, 1'i ağır 2 yaralı

    Giriş Tarihi: 12.10.2020, 08:47

    İzmir'in Bayraklı ilçesinde, iddiaya göre seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Meydana gelen kazada yola savrulan sürücü ve arkasında bulunan yolcu yaralandı. Kazanın olduğu yerde yapılan incelemede, motosikletin ikiye ayrıldığı görüldü.

    Kaza, bugün saat 03.30 sıralarında Yüzbaşı İbrahim Caddesi ile 617/1 sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, Cengin D.(24) idaresindeki 35 ARD 344 plakalı motosiklet, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi üzerinde Bornova yönünden Bayraklı istikametine seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

    Motosikletin refüje çarpması sonucu, sürücü Cengiz D. ve üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilen kadın yolcu yola savruldu. Cengiz D. ve kadın yolcu motosiklet ile metrelerce sürüklenirken, kaldırıma çarparak durabildi. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, ağır yaralandığı öğrenilen kadın yolcu ve Cengiz D.'yi ambulansa alarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hastanede tedavisi sürerken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    MOTOSİKLET İKİYE AYRILDI

    Öte yandan, motosiklet sürücüsü ve kadın yolcunun kask taktığı öğrenilirken, kazanın şiddetini olay yerinde yapılan incelemede ortaya çıktı. Cengiz D.'nin motosikleti çarpmanın etkisiyle ikiye bölündüğü görüldü.

    DHA

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