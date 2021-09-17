  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de FETÖ'cülerin planı tutmadı! Hepsi enselendi

    İzmir'de FETÖ'cülerin planı tutmadı! Hepsi enselendi

    Giriş Tarihi: 17.09.2021, 13:48

    İzmir'in Urla ilçesinde, aranan bir grup FETÖ üyesi, deniz yoluyla Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı. Yakalanan şüphelilerin eski hakim, eski emniyet amiri, eski komiser yardımcısı, eski sağlık teknikeri, eski gümrük memuru ve hala görevde olduğu öğrenilen öğretmen oldukları belirlendi.

    İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçeye bağlı Yağcılar Mahallesi sahil hattından, 15 Eylül tarihinde bir grup FETÖ üyesi ve ailesinin deniz yoluyla Yunanistan'a kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Bilgi üzerine adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlü olarak aranan eski emniyet amiri M.F.C., eski komiser yardımcısı M.M.G. ile eski sağlık teknikeri T.G. ve kovuşturması devam eden eski hakim M.K., eski gümrük memuru A.M.D. ile hala görevde olduğu tespit edilen öğretmen S.D. isimli 4 erkek, 2 bayan olmak üzere toplam 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.



    Deniz yoluyla Yunanistan'a kaçmak isterken jandarma ekipleri tarafından yakalanan FETÖ şüphelilerinin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü ve bugün adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzmir'de FETÖ'cülerin planı tutmadı! Hepsi enselendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan: Muhalefetin gündeminde iftira, yalan terörü ve yıkım var!
    Başkan Erdoğan: Muhalefetin gündeminde iftira, yalan terörü ve yıkım var!
    Gazinoda istediği şarkı çalınmayınca dehşet saçtı
    Gazinoda istediği şarkı çalınmayınca dehşet saçtı
    Kütahya’da tır ile öğrenci servisi çarpıştı: 4 kişi yaralandı
    Kütahya'da tır ile öğrenci servisi çarpıştı: 4 kişi yaralandı
    İzmir’de 3. doz aşı etkinliği araştırması! Koruyuculuğu nasıl?
    İzmir'de 3. doz aşı etkinliği araştırması! Koruyuculuğu nasıl?
    AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı binası açıldı
    AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı binası açıldı
    Başkan Erdoğan’dan Kırşehir’de önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Kırşehir'de önemli mesajlar
    Gazinoda istediği şarkı çalınmayınca dehşet saçtı
    İstediği şarkı çalınmayınca dehşet saçtı
    Kütahya’da tır ile öğrenci servisi çarpıştı: 4 kişi yaralandı
    Kütahya'da tır ile öğrenci servisi çarpıştı: 4 kişi yaralandı
    Vedat Alexander hiç görmediği ailesini Müge Anlı’da arıyor...
    Vedat Alexander hiç görmediği ailesini Müge Anlı'da arıyor...
    Kızı için İzmir’den Ankara’ya yürüyen Mehmet Laçin, linç mi edildi?
    Kızı için İzmir'den Ankara'ya yürüyen Mehmet Laçin, linç mi edildi?
    Nilüferleriyle ünlü Işıklı Göl’de kuraklık alarmı
    Nilüferleriyle ünlü Işıklı Göl'de kuraklık alarmı
    İzmir’deki çıplak semazen gösterisine tepkiler çığ gibi!
    İzmir'deki çıplak semazen gösterisine tepkiler çığ gibi!