  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de film gibi olay! Çaldı, kaçtı, kovalamacada kaza yaptı, kutudaki parmak izi olayı aydınlattı

    İzmir'de film gibi olay! Çaldı, kaçtı, kovalamacada kaza yaptı, kutudaki parmak izi olayı aydınlattı

    Giriş Tarihi: 24.10.2020, 12:18

    Son dakika... İzmir'in Çeşme ilçesinde bir evi soyan hırsız, evde bulunan anahtarla kapıdaki park halindeki aracıda çalıp kayıplara karıştı. Karabağlar’da balayına giden çiftin aracına çarpan ve yaya olarak kaçan zanlı, polisin titiz takibiyle araçtaki ayakkabı kutusundaki parmak izi sayesinde yakalandı. Kaza ve kaçış anları ise kameralara yansıdı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzmir'de film gibi olay! Çaldı, kaçtı, kovalamacada kaza yaptı, kutudaki parmak izi olayı aydınlattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir'de kent merkezine inen domuz sürüsünü vatandaşlar görüntüledi
    İzmir'de kent merkezine inen domuz sürüsünü vatandaşlar görüntüledi
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 5 il hakkında flaş açıklamalar
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 5 il hakkında flaş açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan cuma namazı çıkışı önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan cuma namazı çıkışı önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan çarpıcı Libya açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan çarpıcı Libya açıklaması
    Kuşadasında büyük ihmal! Dans partisi değil koronavirüs partisi
    Kuşadasında büyük ihmal! Dans partisi değil koronavirüs partisi
    MİT enseledi! Alçak terörist Türkiye'ye getirildi
    MİT enseledi! Alçak terörist Türkiye'ye getirildi
    İzmir'de kent merkezine inen domuz sürüsünü vatandaşlar görüntüledi
    İzmir'de kent merkezine inen domuz sürüsünü vatandaşlar görüntüledi
    Kuşadasında büyük ihmal! Dans partisi değil koronavirüs partisi
    Kuşadasında büyük ihmal! Dans partisi değil koronavirüs partisi
    MİT enseledi! Alçak terörist Türkiye'ye getirildi
    MİT enseledi! Alçak terörist Türkiye'ye getirildi
    3 otomobilin karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasında
    3 otomobilin karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasında
    Sarıgöl'de sel suları fay hattını doldurunca... Üzüm bağlarında endişelendiren görüntü
    Sarıgöl'de sel suları fay hattını doldurunca... Üzüm bağlarında endişelendiren görüntü
    İzmir'de olaylı gece! İki grubun kavgasında silahlar çekildi
    İzmir'de olaylı gece! İki grubun kavgasında silahlar çekildi