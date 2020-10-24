İzmir'de film gibi olay! Çaldı, kaçtı, kovalamacada kaza yaptı, kutudaki parmak izi olayı aydınlattı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-film-gibi-olay-caldi-kacti-kovalamacada-kaza-yapti-kutudaki-parmak-izi-olayi-aydinlatti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika... İzmir'in Çeşme ilçesinde bir evi soyan hırsız, evde bulunan anahtarla kapıdaki park halindeki aracıda çalıp kayıplara karıştı. Karabağlar’da balayına giden çiftin aracına çarpan ve yaya olarak kaçan zanlı, polisin titiz takibiyle araçtaki ayakkabı kutusundaki parmak izi sayesinde yakalandı. Kaza ve kaçış anları ise kameralara yansıdı.