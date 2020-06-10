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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de film sahnesi gibi hırsızlık! Site sakinlerini böyle kandırmış

    İzmir'de film sahnesi gibi hırsızlık! Site sakinlerini böyle kandırmış

    Giriş Tarihi: 10.06.2020, 09:40

    İzmir'in Bornova ilçesindeki bir siteye giren, cerrahi maske ve eldiven ile koronavirüsten korunmaya çalıştığı izlenimi veren hırsız, girdiği evden 50 bin TL'lik ziynet eşyası çaldı. Birinci kattaki dairenin balkonuna boyu yetmediği için yangın tüpünü basamak olarak kullanarak giren hırsızın, o anları güvenlik kamerasına yansırken, karşılaştığı site sakinlerine elektrikçi olduğunu söylediği öğrenildi.

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