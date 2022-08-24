İzmir'de filmleri aratmayan kumar operasyonu! 41 kişi böyle basıldı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi'nde bulunan ve L.A.'nın işletmeciliğini yaptığı bir işletmede kumar (tombala) oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda, Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23 Ağustos akşamı baskın düzenlendi.

Baskında, 41 kişi kumar oynarken suçüstü yakalanırken, toplam bin 579 lira idari para cezası uygulandı. Ekipler tarafından kumar oynamak için kullanılan materyallere el konulurken, işletme sahibi L.A. hakkında da "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.