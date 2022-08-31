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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de filmleri aratmayan operasyon! Silah kaçakçıları işte böyle yakalandı!

    İzmir'de filmleri aratmayan operasyon! Silah kaçakçıları işte böyle yakalandı!

    Giriş Tarihi: 31.08.2022, 12:37

    İzmir polisi kaçakçılığa geçit vermiyor. Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaşılan 2 şüphelinin, ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda 41 adet tabanca ve çok sayıda tüfek ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınıp emniyete götürülürken, o anlar drone ile anbean kaydedildi.

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    İzmir'in Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde gerçekleştirilen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 41 adet tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anı ise drone ile görüntülendi.

    Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde, silah ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda 2 şahsın silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 2 şahsa ait ev ve işyerlerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, çok sayıda ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirilirken, operasyon anı havadan dron ile görüntülendi. Öte yandan, polis ekiplerince yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi.

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