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    İzmir'de fırtına kabusu

    Giriş Tarihi: 17.02.2021, 09:00

    İzmir etkili olan fırtına nedeniyle Bayraklı ilçesine bağlı 75. Yıl ve Osmangazi Mahalleleri'nde ağaçlar devrildi. Ekipler devrilen ağaçlara müdahale ederek, olası tehlikenin önüne geçti. Yaralı veya hasarın olmadığı olaylarda, ekipler yolu kapatan ve park içine devrilen ağaçları uzun uğraşlar sonucunda kaldırdı.

    İzmir'in Bornova ilçesinde şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor. Kazımdirik Mahallesi 216 Sokak'ta şiddetli rüzgarın etkisiyle bir binanın üzerine ağaç devrildi. Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Bornova Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerce dalları budanan ağaç, daha sonra kesilerek araçlara yüklendi.



    İzmir etkili olan fırtına nedeniyle Bayraklı ilçesine bağlı 75. Yıl ve Osmangazi Mahalleleri'nde ağaçlar devrildi. Bayraklı Belediyesi ekipleri devrilen ağaçlara anında müdahale ederek, olası tehlikenin önüne geçti. Yaralı veya hasarın olmadığı olaylarda, ekipler yolu kapatan ve park içine devrilen ağaçları uzun uğraşlar sonucunda kaldırdı.



    Bayraklı'da 50 noktada fırtına nedeniyle ağaçların devrilmesinden sonra başlayan çalışmalar kapsamında belediye ekipleri, ilk olarak 75. Yıl Mahallesi'ndeki bir kafe önünde, yolun kapanmasına neden olan ağaca müdahale etti.

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    Dağ yolu üzerindeki bir ağaç, şiddetli fırtına nedeniyle yola devrildi. Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü acil müdahale ekipleri, oluşabilecek daha büyük tehlikelere mahal vermeden olay yerine gelerek ağacı kaldırıp, yolu kullanıma açtı. Sonrasında Osmangazi Mahallesi Yonca Durağı'ndaki parkın içine devrilen ağaçlar kaldırılırken ekipler, çalışmalarını gece boyunca sürdürdü.

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