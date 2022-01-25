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    İzmir’de fırtına nedeniyle deniz taştı

    Giriş Tarihi: 25.01.2022, 08:32

    İzmir'in Konak ilçesinde, etkili olan fırtına sebebiyle denizde taşkınlar meydana geldi. Fırtına nedeniyle metrelerce dalga boyu oluşurken, sahilde bulunan yürüyüş yolu ise sular altında kaldı.

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    Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü, dün İzmir ve çevresi için fırtına uyarısı yapmıştı. Uyarının ardından İzmir'de beklenen fırtına akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Saatteki hızı 90 kilometreye kadar çıkan rüzgar nedeniyle gece saatlerinde ise Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda denizde taşkınlar meydana geldi.

    Fırtına nedeniyle metrelerce dalga boyu oluşurken, sahilde bulunan yürüyüş yolu ise sular altında kaldı. Öte yandan, dün akşam saatlerinde ise İZDENİZ tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle yolcu vapuru ve arabalı vapuru seferlerinin saat 19.50 itibariyle geçici süreliğine iptal edildiği duyurulmuştu.

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