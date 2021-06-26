İzmir’de fırtına ortalığı yıktı geçti! Meteoroloji'den uyarı geldi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-firtina-ortaligi-yikti-gecti-meteorolojiden-uyari-geldi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir’de, aniden başlayan fırtına, hayatı olumsuz etkilerken, ağaçlar ve direkler devrildi, meteorolojiden acil uyarı geldi. O sırada plajda bulunan vatandaşlar, apar topar eşyalarını toplayarak güvenli bir yere geçti. Trafikte bulunan vatandaşlarda rüzgarla zor anlar yaşadı.