İzmir’de, aniden başlayan fırtına, hayatı olumsuz etkilerken, ağaçlar ve direkler devrildi, meteorolojiden acil uyarı geldi. O sırada plajda bulunan vatandaşlar, apar topar eşyalarını toplayarak güvenli bir yere geçti. Trafikte bulunan vatandaşlarda rüzgarla zor anlar yaşadı.
İzmir’de fırtına ortalığı yıktı geçti! Meteoroloji'den uyarı geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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