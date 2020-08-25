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    İzmir'de gece korkutan patlama! Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın incelemelerde bulundu

    Giriş Tarihi: 25.08.2020, 10:10

    Son dakika... İzmir'in Buca ilçesinde bir otomobil LPG bakım bakım servisinde gaz sıkışmasından dolayı meydana gelen patlamada 2 işçi ağır yaralandı. Olay yerine gelen İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, patlamanın meydana geldiği iş yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu.

    Son dakika... Buca ilçesi Seyhan Mahallesi 629. Sokak'taki bir iş yerinde meydana geldi. LPG bakım ve ayarının yapıldığı iş yerinde gaz sıkışması sebebiyle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, polis, itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine ihbar verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, patlamada ağır yaralanan işçiler Kürşat Özçelik (22) ve Mahsun Polat'ı (22) ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanenin yanık ünitesinde tedaviye alınan işçilerin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.



    LPG bakım servisinde meydana gelen patlama bir iş yeri güvenlik kamerasına yansırken, patlama sonrası çevredeki bazı dükkanlarda ve araçlarda maddi hasar meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay yerine gelen İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, patlamanın meydana geldiği iş yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu.

    İHA

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