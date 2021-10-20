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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de gece kulübünde kanlı kavga! Silahlar çekildi

    İzmir'de gece kulübünde kanlı kavga! Silahlar çekildi

    Giriş Tarihi: 20.10.2021, 13:15

    İzmir'de gece kulübünde çalışan A.K. (24) adlı kadını dışarı çıkarmak isteyen kişilerle çalışanlar arasında yaşanan 4 kişinin yaralandığı, 7 kişinin gözaltına alınıp 3'ünün tutuklandığı silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan Mustafa Yaşa ise, 'A.K., 'Abi beni kurtar' dedi. Ben de onu içeri çektim. Bunun üzerine Bilal Tanhan, ayağıma iki el ateş etti. Barın oraya gittiğimde de tehdit ediyordu. Ortağım aşağı inince Bilal Tanhan'ı sakinleştirmeye çalıştı ancak ona da defalarca ateş etti.' dedi.

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