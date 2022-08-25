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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de göle dönen sokaklar çocuklara yaradı! -video

    İzmir'de göle dönen sokaklar çocuklara yaradı! -video

    Giriş Tarihi: 25.08.2022, 14:55

    Ege Bölgesi'nde etkili olan sağanak yağış İzmir'i de vurdu. Şiddetli yağmurun etkisiyle Bornova'da birçok sokak adeta göle döndü. Fırsattan istifade sokaklara dökülen çocuklar, biriken yağmur sularının içinde yüzerek doyasıya eğlendiler. O anlar kameralara işte böyle yansıdı.

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    VİDEO DEVAM EDİYOR

    İzmir'in Bornova ilçesinde sağanak yağışta bir çok sokak göle dönerken, çocuklar biriken yağmur suyunda yüzerek eğlendi.

    Dün İzmir'de etkili olan yağışlı havanın ardından sokaklar ile bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı. Özellikle Bornova ilçesinde yağan yağmurun ardından sokaklar göle döndü. Bornova Mevlana Mahallesi'nde göle dönen sokakta çocuklar kendilerini yağmur suyunun içine bıraktı. Göle dönen sokakta biriken yağmur sularında yüzen çocuklar eğlenirken çocukların biriken yağmur suyunda yüzme anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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