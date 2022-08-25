İzmir'de göle dönen sokaklar çocuklara yaradı! -video

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-gole-donen-sokaklar-cocuklara-yaradi-video" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Ege Bölgesi'nde etkili olan sağanak yağış İzmir'i de vurdu. Şiddetli yağmurun etkisiyle Bornova'da birçok sokak adeta göle döndü. Fırsattan istifade sokaklara dökülen çocuklar, biriken yağmur sularının içinde yüzerek doyasıya eğlendiler. O anlar kameralara işte böyle yansıdı.