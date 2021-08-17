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    İzmir'de hareket halindeki belediye otobüsünde çıkan yangın sürücünün müdahalesiyle söndürüldü

    Giriş Tarihi: 17.08.2021, 16:50

    Son dakika... İzmir''de ESHOT otobüsünde büyük panik yaşandı. Konak ilçesinde bir belediye otobüsünde çıkan yangın sürücünün çabasıyla söndürüldü. İçindeki 15 yolcu tahliye edildi.

    İzmir'in Konak ilçesinde bir belediye otobüsünde çıkan yangın sürücünün çabasıyla söndürüldü.

    Buca-Halkapınar seferini yapan Gürkan Şenbaş idaresindeki belediye otobüsü, Kent Müzesi durağından hareket ettiği sırada motor bölümünde klima aksamının bulunduğu bölümden patlama sesi geldi.

    Kapıları açarak yaklaşık 15 yolcuyu tahliye eden Şenbaş, alevlere yangın tüpüyle müdahale etti.



    Sürücünün kontrol altına aldığı yangın, bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin de desteğiyle kısa sürede söndürüldü.

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